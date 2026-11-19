ट्रैविस कलानिक ने जेंसेन हुआंग की वापसी के लिए दी 'वॉकआउट' की धमकी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
उबर के सह संस्थापक ट्रैविस कलानिक ने एनवीडिया के मुख्यालय में 'वॉकआउट' (काम बंद कर विरोध-प्रदर्शन) करने की धमकी दी है।
उनकी मांग है कि गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को फिर से बहाल किया जाए।
कलानिक ने टुमॉरोएक्स समिट में इस विरोध-प्रदर्शन का ऐलान करते हुए साफ किया कि वह उन हजारों एनवीडिया कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, जो हुआंग की वापसी चाहते हैं।
हुआंग को हटाए जाने का विरोध
यह वॉकआउट कंपनी बोर्ड के उस फैसले के खिलाफ एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें हुआंग की जगह कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया है।
कई कर्मचारियों के याचिका पर दस्तखत करने और अपनी बात खुलकर सामने रखने से यह विरोध-प्रदर्शन टेक सेक्टर में बढ़ती उस नाराजगी को दिखाता है कि बड़ी कंपनियां नेतृत्व में बदलाव कैसे करती हैं और अपनी टीमों की बात कितनी सुनती हैं?