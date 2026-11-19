उबर के सह संस्थापक ट्रैविस कलानिक ने एनवीडिया के मुख्यालय में 'वॉकआउट' (काम बंद कर विरोध-प्रदर्शन) करने की धमकी दी है।

उनकी मांग है कि गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को फिर से बहाल किया जाए।

कलानिक ने टुमॉरोएक्स समिट में इस विरोध-प्रदर्शन का ऐलान करते हुए साफ किया कि वह उन हजारों एनवीडिया कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, जो हुआंग की वापसी चाहते हैं।