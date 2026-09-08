टोयोटा ने घाटे से निकल 5,652 करोड़ रुपये का लाभांश कमाया

प्रति शेयर लाभांश 1.26 रुपये से बढ़कर 81 रुपये हो गया। इसकी वजह कंपनी की बिक्री में 19 फीसदी की बढ़ोतरी रही, जो भारत के पूरे कार बाजार की वृद्धि दर से कहीं ज्यादा है।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टोयोटा ने मई में महाराष्ट्र में अपना तीसरा प्लांट बनाने की योजना का ऐलान किया है। इस नए प्लांट से कंपनी की उत्पादन क्षमता 2029 तक काफी बढ़ जाएगी।

रॉयल्टी भुगतान में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत से कुल 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी गई।