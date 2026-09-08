टोयोटा ने घाटे से निकल 5,652 करोड़ रुपये का लाभांश कमाया
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल दर्ज की है। कंपनी का लाभांश बढ़कर 5,652 करोड़ रुपये हो गया है, जो 5 साल पहले 87 करोड़ रुपये था।
पहले हुए घाटे के बाद कंपनी ने 5,225 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज करते हुए शानदार वापसी की है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कुल मुनाफा 5,672 करोड़ रुपये रहा।
यह टोयोटा के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि कंपनी का ज्यादातर मालिकाना हक उसी के पास है।
महाराष्ट्र में लगाएगी तीसरा प्लांट
प्रति शेयर लाभांश 1.26 रुपये से बढ़कर 81 रुपये हो गया। इसकी वजह कंपनी की बिक्री में 19 फीसदी की बढ़ोतरी रही, जो भारत के पूरे कार बाजार की वृद्धि दर से कहीं ज्यादा है।
बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टोयोटा ने मई में महाराष्ट्र में अपना तीसरा प्लांट बनाने की योजना का ऐलान किया है। इस नए प्लांट से कंपनी की उत्पादन क्षमता 2029 तक काफी बढ़ जाएगी।
रॉयल्टी भुगतान में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत से कुल 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी गई।