टोयोटा निवेशकों से वापस खरीदेगी करीब 600 अरब रुपये के शेयर

टोयोटा ने 6.3 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) का शेयर बायबैक शुरू करने के साथ ही पूरे साल के लिए अपने मुनाफे का अनुमान भी बढ़ा दिया है।

कंपनी ने बताया है कि उसे इस साल लगभग 3,400 अरब येन (करीब 2,000 अरब रुपये) का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने की उम्मीद है, जो पिछले साल से 10 फीसदी से भी ज्यादा है।

कंपनी ने अपनी बिक्री का अनुमान भी बढ़ाया है। ये बदलाव बाहरी माहौल में आए कारकों और विदेशी मुद्रा दरों के अनुमान को देखते हुए किए गए हैं।