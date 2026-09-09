टोरेंट गैस ला रही 4,000 करोड़ रुपये का IPO, दाखिल किए दस्तावेज

यह पेशकश ऐसे समय में आ रहा है, जब भारत में IPO बाजार फिर से गरमा रहा है और सरकार भी पाइप वाली नेचुरल गैस के इस्तेमाल पर जोर दे रही है।

टोरेंट गैस तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का मुनाफा 108 फीसदी बढ़कर 2.81 अरब रुपये हो गया, वहीं उसका राजस्व लगभग 35 फीसदी बढ़कर 59.33 अरब रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी की टक्कर अडाणी टोटल गैस और महानगर गैस जैसी बड़ी कंपनियों से है, जबकि एक्सिस कैपिटल, सिटीग्रुप और कोटक महिंद्रा कैपिटल इस IPO का प्रबंधन कर रहे हैं।