रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी टोंबो इमेजिंग के IPO को SEBI से मिली मंजूरी

रक्षा तकनीक क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी टोंबो इमेजिंग को अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई है।

यह IPO एक ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसका मतलब है कि कंपनी के मौजूदा निवेशक अपने 1.8 करोड़ तक के शेयर बेचेंगे। इस वजह से टोंबो इमेजिंग को इस IPO से कोई नया पैसा नहीं मिलेगा।