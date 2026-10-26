टोंबो इमेजिंग के शेयरों में 17 फीसदी से ज्यादा उछाल, निवेशकों को मिला 66 फीसदी मुनाफा

टोंबो इमेजिंग इंडिया के शेयरों में पहले ही दिन सोमवार (26 अक्टूबर) को 17 फीसदी से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के बाद भी कंपनी ने अपनी तेजी बरकरार रखी है। इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 1,160 रुपये और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 1,162 रुपये पर लिस्ट हुए, जो IPO के 700 रुपये के दाम से कहीं ज्यादा था।

इसका मतलब है कि जिन निवेशकों को शुरुआती दौर में शेयर मिल गए थे, उन्हें अब तक करीब 66 फीसदी का मुनाफा हो चुका है।