RBI ने नहीं बढ़ाई रेपो रेट, जानिए FD और EMI पर क्या पड़ेगा असर

आने वाले दिनों में FD की ब्याज दरों में खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है क्योंकि ज्यादातर बैंक पहले ही अपनी दरें ऊपर-नीचे कर चुके हैं।

यह हो सकता है कि निजी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) बड़े सरकारी बैंकों के मुकाबले FD पर थोड़ा ज्यादा ब्याज दे दें।

अगर, आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए निवेश कर रहे हैं तो उन्हें FD पर ज्यादा ब्याज मिलता है। आमतौर पर यह आम लोगों से 0.25 से 0.75 फीसदी तक ज्यादा होता है, लेकिन वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि सिर्फ FD पर ही निर्भर न रहें। अपने लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से कॉर्पोरेट FD, डेट म्यूचुअल फंड या सरकारी बॉन्ड जैसे दूसरे विकल्पों को भी देखना चाहिए।