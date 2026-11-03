वित्त जगत के दिग्गजों ने बताया AI के विकास के लिए बड़े टेक सौदे जरूरी

ग्रे का मानना है कि ऐसे बड़े सौदे ही AI को आगे बढ़ाएंगे। वे स्पेस-X और एंथ्रोपिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को इस बात का संकेत मानते हैं कि निवेशक अब भी इसमें रुचि ले रहे हैं। भले ही बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है।

मॉर्गन स्टेनली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टेड पिक ने बाजार में सुधार की संभावना भी जताई है, वहीं गोल्डमैन सैक्स के CEO डेविड सोलोमन कहते हैं कि मजबूत कंपनियां अब भी पैसा जुटा सकती हैं।

इसी बीच, एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में 2026 की पहली 3 तिमाहियों में तकनीकी कंपनियों ने 125.8 अरब डालर (करीब 11,000 अरब रुपये) से ज्यादा का फंड जुटाया है, जो पहले से 3 गुना ज्यादा है।

यह CXMT के बड़े IPO जैसे सेमीकंडक्टर और AI सौदों की वजह से हुआ है। हालांकि, बढ़ती लागत, पूंजी की बढ़ती कीमत और आज के समय की कुछ शंकाएं इस रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती हैं।