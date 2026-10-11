सुपर माइक्रो के ठेकेदार ने चीन को AI सर्वर तस्करी का आरोप कबूला

सुपर माइक्रो कंप्यूटर से जुड़े एक ठेकेदार टिंग वेई 'विली' सन ने चीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्वर गुप्त रूप से निर्यात करने का जुर्म कबूल कर लिया है।

इन सर्वरों में एनवीडिया के चिप लगे थे। ऐसा करके उन्होंने अमेरिकी निर्यात कानूनों का उल्लंघन किया।

इस पूरी चाल में उन्होंने तकनीक को दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भेजा, ताकि उसका असली ठिकाना छिपाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी की गई तकनीक की कुल कीमत लगभग 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) थी।