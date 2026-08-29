ऐपल ने टिम कुक को दी भावुक विदाई, अब टर्नस संभालेंगे CEO की जिम्मेदारी

ऐपल ने टिम कुक के लिए ऐपल पार्क में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया। वे 15 सालों से ज्यादा समय तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद पर रहने के बाद अब यह जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं।

इस मौके पर लॉरेन पॉवेल जॉब्स और एडी क्यू जैसे करीब 200 लोग मौजूद थे, जहां वन रिपब्लिक ने अपना संगीत पेश किया और कुक के शानदार योगदान को याद किया गया।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जॉन टर्नस 1 सितंबर से आधिकारिक तौर पर CEO का पद संभालेंगे।