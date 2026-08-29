ऐपल ने टिम कुक को दी भावुक विदाई, अब टर्नस संभालेंगे CEO की जिम्मेदारी
ऐपल ने टिम कुक के लिए ऐपल पार्क में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया। वे 15 सालों से ज्यादा समय तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद पर रहने के बाद अब यह जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं।
इस मौके पर लॉरेन पॉवेल जॉब्स और एडी क्यू जैसे करीब 200 लोग मौजूद थे, जहां वन रिपब्लिक ने अपना संगीत पेश किया और कुक के शानदार योगदान को याद किया गया।
कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जॉन टर्नस 1 सितंबर से आधिकारिक तौर पर CEO का पद संभालेंगे।
कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आएंगे कुक
कुक कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं। वे अब कार्यकारी अध्यक्ष की नई भूमिका निभाएंगे। इस पद पर उनका मुख्य काम सरकार और नीति से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा।
दूसरी तरफ, टर्नस अगले महीने होने वाले बड़े प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में CEO के तौर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे। इस इवेंट में आईफोन 18 प्रो और ऐपल के पहले फोल्डेबल फोन आईफोन अल्ट्रा की घोषणा होने की उम्मीद है।