हैदराबाद में स्टार्टअप्स के लिए 20 नवंबर को होगा उद्यमिता शिखर सम्मेलन

इस सम्मेलन में 2,000 से ज्यादा उद्यमी और कारोबारी दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रक्षा और अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम सत्रों में शामिल होंगे। ये वो खास क्षेत्र हैं, जो आने वाले कल को आकार दे रहे हैं।

सम्मेलन का एक बड़ा आकर्षण TiE50 तेलंगाना 2026 होगा, जहां राज्य के 50 स्टार्टअप को सम्मानित किया जाएगा। इन स्टार्टअप को सदस्यता, नेटवर्किंग के अवसर और 5 लाख रुपये से ज्यादा के लाभ मिलेंगे।

इस मौके पर 120 से ज्यादा निवेशक भी मौजूद रहेंगे और नवाचार पर खास जोर दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य मकसद हैदराबाद को दुनिया के स्टार्टअप मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है।