थम्स अप ने कमाई के मामले में काेका-कोला को पछाड़ा

जून तक थम्स अप और स्प्राइट दोनों की बिक्री 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। इस दमदार प्रदर्शन से HCCB को 10 राज्यों के बाजार में अपनी नंबर एक की जगह बनाए रखने में काफी मदद मिली है।

कंपनी अपने IPO की तैयारी में जुटी है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि कोका-कोला की हिस्सेदारी कम हो जाए। इसी बीच कंपनी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे एल्यूमीनियम के कैन की कमी, डाइट कोक की बढ़ती मांग और रिलायंस जैसे नए प्रतिस्पर्धी, जो सस्ते पेय पेश कर रहे हैं।