थम्स अप ने कमाई के मामले में काेका-कोला को पछाड़ा

थम्स अप ने कमाई के मामले में काेका-कोला को पछाड़ा
हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) की हालिया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) फाइलिंग से पता चला है कि थम्स अप ने कमाई के मामले में 10 भारतीय राज्यों में कोका-कोला को पीछे छोड़ दिया है।
कंपनी ने यह भी बताया कि अब थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज्ड वॉटर दोनों बाजारों में सबसे आगे है। यह बात ब्रांड के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
बिक्री में 10,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार
जून तक थम्स अप और स्प्राइट दोनों की बिक्री 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। इस दमदार प्रदर्शन से HCCB को 10 राज्यों के बाजार में अपनी नंबर एक की जगह बनाए रखने में काफी मदद मिली है।
कंपनी अपने IPO की तैयारी में जुटी है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि कोका-कोला की हिस्सेदारी कम हो जाए। इसी बीच कंपनी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे एल्यूमीनियम के कैन की कमी, डाइट कोक की बढ़ती मांग और रिलायंस जैसे नए प्रतिस्पर्धी, जो सस्ते पेय पेश कर रहे हैं।