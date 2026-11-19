फिलहाल, IDBI बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल मिलाकर 94 फीसदी हिस्सेदारी है। इस बैंक में ग्राहकों के करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

यूनियन नेताओं का साफ कहना है कि बैंक को बेचने से आम लोगों का पैसा खतरे में पड़ सकता है और सरकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा भी कमजोर हो सकता है।

उनका मानना है कि बैंक का सरकारी स्वामित्व में बने रहना देश की आर्थिक स्थिरता और हर किसी की बचत को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है।