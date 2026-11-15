गूगल क्लाउड के प्रमुख थॉमस कुरियन को एनवीडिया बना सकती है CEO

कुरियन केरलम के कोट्टायम से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड जैसी जानी-मानी यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ाई की।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैकेंजी एंड कंपनी से की थी। ऑरेकल में भी उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया और 2018 से वो गूगल क्लाउड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

एक दिलचस्प बात ये है कि उनके जुड़वां भाई जॉर्ज भी एक टेक कंपनी के CEO हैं। वह नेटऐप नाम की कंपनी चलाते हैं। इसी वजह से टेक जगत में इन दोनों भाइयों की जोड़ी को काफी दमदार माना जाता है।