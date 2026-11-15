गूगल क्लाउड के प्रमुख थॉमस कुरियन को एनवीडिया बना सकती है CEO
एनवीडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद के लिए गूगल क्लाउड के मुखिया थॉमस कुरियन के नाम पर विचार किया जा रहा है।
यह बदलाव जेंसेन हुआंग के इस्तीफे के बाद हो रहा है, जिन पर हाल ही में कुछ आरोप लगे थे।
कंपनी फिलहाल अपने अगले मुखिया की तलाश में है। जब तक कोई स्थायी CEO नहीं मिल जाता, तब तक कंपनी की पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस अंतरिम CEO का पद संभाल रही हैं।
कुरियन का ऐसा रहा सफर
कुरियन केरलम के कोट्टायम से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड जैसी जानी-मानी यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ाई की।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैकेंजी एंड कंपनी से की थी। ऑरेकल में भी उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया और 2018 से वो गूगल क्लाउड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
एक दिलचस्प बात ये है कि उनके जुड़वां भाई जॉर्ज भी एक टेक कंपनी के CEO हैं। वह नेटऐप नाम की कंपनी चलाते हैं। इसी वजह से टेक जगत में इन दोनों भाइयों की जोड़ी को काफी दमदार माना जाता है।