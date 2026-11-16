भारत के प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में रिकॉर्ड 29.5 अरब डॉलर का उछाल

मेटल कैपिटल 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) से 35 करोड़ डॉलर (करीब 3,300 करोड़ रुपये) का फंड बनाने की तैयारी में है। बीम्स फिनटेक 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) से 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) का फंड जुटाना चाहती है।

दूसरी तरफ, 12फ्लैग्स 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) से 12 करोड़ डॉलर (करीब 1,100 करोड़ रुपये) का फंड इकट्ठा कर रही है।

सॉस VC का लक्ष्य 500 करोड़ रुपये जुटाने का है, जबकि रीडिजाइन हेल्थ हेल्थ-टेक सेक्टर के लिए 5 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) का फंड जुटाने की योजना बना रही है, लेकिन अब निवेशक बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों को फंड जुटाने में कड़ी शर्तों और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है।