अमेरिकी प्रतिबंध से लेकर iOS 27 अपडेट तक, टेक जगत में इस सप्ताह की बड़ी हलचल

अमेरिकी प्रतिबंध से लेकर iOS 27 अपडेट तक, टेक जगत में इस सप्ताह की बड़ी हलचल
इस सप्ताह टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी कुछ हो रहा है। अमेरिका, रूस और ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहा है। इन प्रतिबंधों में भारी शुल्क भी शामिल हैं, जिससे भारत के ऊर्जा आयात पर भी असर पड़ सकता है।
दूसरी तरफ, ऐपल ने अपना iOS 27 जारी कर दिया है। इसके बाद आईफोन इस्तेमाल करने वालों को अब पहले से ज्यादा स्मार्ट सिरी, कई और काम के अपडेट्स मिलेंगे।
इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि बड़े यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करना जरूरी है। यह बात 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन पर 0.4 फीसदी शुल्क लगाने के प्रस्ताव के बाद सामने आई है।
हुआंग ने की AI नियमों की आलोचना
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए बनाए जा रहे नए सरकारी नियम पसंद नहीं हैं।
उनका कहना है कि बाजार की शक्तियां कंपनियों को खुद ही सुरक्षित तरीके से नई चीजें बनाने में सक्षम बनाएंगी। यह इन दिनों एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर कोई इस बात पर बहस कर रहा है कि AI जैसी तेजी से बढ़ रही टेक्नोलॉजी को कितनी निगरानी की जरूरत है।