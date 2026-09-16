अमेरिकी प्रतिबंध से लेकर iOS 27 अपडेट तक, टेक जगत में इस सप्ताह की बड़ी हलचल

इस सप्ताह टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी कुछ हो रहा है। अमेरिका, रूस और ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहा है। इन प्रतिबंधों में भारी शुल्क भी शामिल हैं, जिससे भारत के ऊर्जा आयात पर भी असर पड़ सकता है।

दूसरी तरफ, ऐपल ने अपना iOS 27 जारी कर दिया है। इसके बाद आईफोन इस्तेमाल करने वालों को अब पहले से ज्यादा स्मार्ट सिरी, कई और काम के अपडेट्स मिलेंगे।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि बड़े यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करना जरूरी है। यह बात 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन पर 0.4 फीसदी शुल्क लगाने के प्रस्ताव के बाद सामने आई है।