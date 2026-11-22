शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आगामी सप्ताह खास है क्योंकि इस सप्ताह 3 नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं।

इनमें फूडलिंक F&B होल्डिंग्स (26 से 30 नवंबर) 192 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है, वहीं इंटीग्रिस मेडटेक (27 नवंबर से 1 दिसंबर) का IPO भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

ये दोनों कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होना चाहती हैं। इसी बीच, श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज का लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) IPO 25 से 27 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।