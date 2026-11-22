अगले सप्ताह खुलेंगे 3 नए IPO, फूडलिंक का 190 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य
लेखन दिनेश चंद शर्मा
शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आगामी सप्ताह खास है क्योंकि इस सप्ताह 3 नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं।
इनमें फूडलिंक F&B होल्डिंग्स (26 से 30 नवंबर) 192 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है, वहीं इंटीग्रिस मेडटेक (27 नवंबर से 1 दिसंबर) का IPO भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
ये दोनों कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होना चाहती हैं। इसी बीच, श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज का लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) IPO 25 से 27 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक की अगले महीने होगी लिस्टिंग
श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज नए शेयर जारी करके 93.66 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। सभी की निगाहें इन IPO के प्रदर्शन पर टिकी हैं, खासकर जब दिसंबर की शुरुआत तक इनका आवंटन और लिस्टिंग पूरी हो जाएगी।