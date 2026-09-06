ONGC के CMD की दौड़ में 7 दिग्गजों के नाम शॉर्टलिस्ट

ज्यादा अनुभवी लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने आवेदन की ऊपरी उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 59 साल कर दी है। इसके साथ ही, अब इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्रथम श्रेणी डिग्री होना या किसी बड़े संस्थान से फुल-टाइम MBA/PGDIM की डिग्री लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इस बदलाव ने कई बड़े नामों को इस दौड़ में शामिल होने का मौका दिया है। इनमें 54 साल के ऑयल इंडिया के रंजीत रथ और 59 साल के ONGC विदेश के प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं। यह बताता है कि भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी के इस अहम पद की अहमियत कितनी ज्यादा है।