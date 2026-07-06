शेयर बाजार में इस सप्ताह 1,459 करोड़ रुपये के 4 नए IPO देंगे दस्तक बिज़नेस Jul 06, 2026

भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह 4 कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने वाली हैं, जिनसे कुल 1,459 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।

इनमें इंजीनियर्ड फैब्रिक्स बनाने वाली कंपनी कुसुमगर और लेजर पावर एंड इंफ्रा मुख्य कंपनियां हैं। ये दोनों मिलकर इस कुल राशि का बड़ा हिस्सा बना रही हैं।

इसके साथ ही, हैप्पी स्टील्स और डेवसन कैटलिस्ट नाम की दो छोटी कंपनियां भी लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) IPO ला रही हैं, जिससे निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे।