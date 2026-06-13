भारत का 2030 तक 90,000 अरब रुपये से ज्यादा माल निर्यात हासिल करने का लक्ष्य 

अभी भी देश के अंदर कई चुनौतियां

देश के भीतर लॉजिस्टिक्स की ज्यादा लागत और कम श्रम उत्पादकता जैसी कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जो इस रफ्तार को धीमा कर सकती हैं।

अगर, इन चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत निर्यात से ज्यादा आयात करने की स्थिति में आ सकता है।

एक सकारात्मक पहलू यह है कि यूरोपीय संघ (EU) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के साथ होने वाले नए व्यापार समझौते IT, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नए अवसर खोलेंगे।

2030 तक 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) का निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं।