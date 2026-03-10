पासपोर्ट बनवाने में नहीं आएगी कोई रुकावट, ये दस्तावेज रखें तैयार 

पासपोर्ट बनवाने का काम कई बार लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपके पास जरूरी कागज तैयार हों तो यह काम आसानी से हो जाता है। अगर, आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ये आपकी पहचान, नागरिकता और दूसरी जरूरी बातों का सत्यापन करने में काम आते हैं। आइये जानते हैं वे दस्तावेज कौन-कौनसे हैं, जिससे पासपोर्ट बनाने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

#1 नागरिकता का सबूत पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आपको अपनी नागरिकता का सबूत देना जरूरी होता है। इसके लिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। आपके इस दस्तावेज पर पूरा नाम, जन्म की तारीख और जन्म की जगह साफ-साफ लिखी होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि ये दस्तावेज असली होना चाहिए या किसी सरकारी दफ्तर से मिली हुई ऑरिजनल कॉपी होनी चाहिए, तभी जांच में कोई परेशानी नहीं होगी।

#2 पहचान का दस्तावेज पहचान का सबूत दूसरा जरूरी दस्तावेज होता है। ये कोई सरकारी पहचान पत्र हो सकता है, जिस पर आपकी फोटो लगी होती है। इनमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और सरकारी पहचान पत्र शामिल है। आपका पहचान पत्र अभी का होना चाहिए और उस पर आपकी तस्वीर होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पहचान पत्र पर जो नाम लिखा है, वो आपके पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में लिखे नाम से मिलता हो, ताकि बाद में कोई दिक्कत न आए।

#3 पासपोर्ट आवेदन फॉर्म पासपोर्ट का आवेदन फॉर्म आपके पूरे काम का सबसे अहम हिस्सा है। आपको फॉर्म DS-11 या फॉर्म DS-82 भरना होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं या रिन्यू करा रहे हैं। फॉर्म DS-11 नया पासपोर्ट बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फॉर्म DS-82 रिन्यू के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्म जमा करने से पहले सब कुछ जांच कर लेना जरूरी है कि कोई गलती तो नहीं जा रही है।

#4 पासपोर्ट फोटो आवेदन के लिए आपको अपनी हाल ही में खिंचवाई हुई पासपोर्ट आकार की फोटो भी देनी होगी। फोटो 2X2 इंच की होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फोटो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड सादा सफेद रंग का हो। फोटो में आपका चेहरा सीधा हो, आंखें खुली हों और मुंह बंद होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि चेहरे पर कोई परछाई भी नजर नहीं आ रही हो।