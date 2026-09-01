वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कंपनी NABEP का 100 साल तक अधिकार

इस सौदे से अमेरिका NABEP के तेल का एक हिस्सा लागत मूल्य पर खरीद सकेगा। साथ ही, बचे हुए अधिकांश तेल पर भी अमेरिका का पहला हक होगा। इस समझौते के तहत NABEP के बोर्ड में ज्यादातर सदस्य अमेरिकी नागरिक होने चाहिए।

इसके अलावा, बोर्ड में किसी की भी नियुक्ति पर वाशिंगटन को वीटो अधिकार भी मिलेगा। इस योजना का मकसद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को बढावा देना, वहां लोकतांत्रिक सुधारों को प्रोत्साहित करना, रूस और चीन के प्रभाव को उसके विशाल तेल भंडारो से दूर रखना है। वेनेजुएला के इन तेल भंडारो का अनुमान 65 अरब बैरल का है।