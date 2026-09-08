अमेरिका के नौकरी आंकड़ों से क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट, बिटकॉइन 79,000 डॉलर के नीचे

ईथर में लगभग एक फीसदी की गिरावट देखने को मिली, वहीं जेडकैश को बड़े कॉइन में सबसे ज्यादा झटका लगा, इसमें लगभग 5 फीसदी की गिरावट आई।

हालांकि, पूरे सप्ताह में यह अभी भी अच्छी बढ़त बनाए हुए है। इस बीच, डॉगकॉइन और बिनेंस कॉइन ने बाकियों के मुकाबले खुद को बेहतर संभाले रखा। इनमें एक फीसदी से भी कम की गिरावट आई, जिससे ये अपनी सप्ताहभर की बढ़त को बरकरार रख पाए।

बाजार में इतनी उथल-पुथल के बावजूद जानकारों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को अभी तक कोई बड़ी तकनीकी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है।