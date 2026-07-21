खाड़ी में तनाव के बीच डॉलर एक सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब
मंगलवार (21 जुलाई) को अमेरिकी डॉलर स्थिर रहा और एक सप्ताह के ऊंचे स्तर के करीब बना रहा, जबकि दुनियाभर के बाजारों की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी थीं।
यमन के हूती समूह द्वारा सऊदी अरब पर नाकेबंदी की घोषणा के बाद कच्चे तेल के दाम उछल गए, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
भले ही ईरान के लिए 10 दिन के संभावित युद्धविराम की चर्चा चल रही है, लेकिन माहौल में अनिश्चितता अब भी बरकरार है।
100.96 पर पहुंचा डॉलर इंडेक्स
डॉलर इंडेक्स 100.96 पर पहुंच गया, जो मध्य जुलाई के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। यह जापानी येन, यूरो और पाउंड के मुकाबले भी काफी हद तक अपरिवर्तित रहा।
तेल की कीमतों में उछाल आने से महंगाई की आशंका बढ़ी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में भी इजाफा देखा गया। दूसरी ओर, मजबूत महंगाई के आंकड़ों से न्यूजीलैंड डॉलर को सहारा मिला, लेकिन नए अमेरिकी टैरिफ के कारण कनाडाई डॉलर को संघर्ष करना पड़ा।