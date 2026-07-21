खाड़ी में तनाव के बीच डॉलर एक सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब

मंगलवार (21 जुलाई) को अमेरिकी डॉलर स्थिर रहा और एक सप्ताह के ऊंचे स्तर के करीब बना रहा, जबकि दुनियाभर के बाजारों की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी थीं।

यमन के हूती समूह द्वारा सऊदी अरब पर नाकेबंदी की घोषणा के बाद कच्चे तेल के दाम उछल गए, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

भले ही ईरान के लिए 10 दिन के संभावित युद्धविराम की चर्चा चल रही है, लेकिन माहौल में अनिश्चितता अब भी बरकरार है।