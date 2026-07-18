सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेट एयरवेज के 3 बोइंग विमानों की नीलामी शुरू

इस साल की शुरुआत में जेट ने अपने 3 बड़े बोइंग 777 विमान माल्टा की कंपनी ऐस एविएशन को कुल 4.6 करोड़ डॉलर (425 करोड़ रुपये) में बेचे थे।

प्रमाणित होते ही ये विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जेट के कई अन्य विमान अभी भी कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं।

इसकी वजह बिना चुकाए गए कर्ज को लेकर चल रहे मालिकाना हक के विवाद हैं। बता दें कि जेट एयरवेज की शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन वित्तीय संकट के चलते अप्रैल, 2019 में इसे बंद कर दिया गया था।