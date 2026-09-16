अमेरिकी सीनेट में क्लैरिटी एक्ट पास नहीं होने से क्रिप्टो बाजार में गिरावट

बुधवार (16 सितंबर) को क्रिप्टोकरेंसी XRP में करीब 10 फीसदी की गिरावट आई और यह 1.3 डॉलर (करीब 120 रुपये) पर आ गया। यह गिरावट तब हुई, जब अमेरिकी सीनेट ने क्लैरिटी एक्ट को बहुत कम वोटों से खारिज कर दिया, जो क्रिप्टो से जुड़े नियमों को साफ करने वाला एक बिल था।

ईथर और सोलाना जैसे दूसरे क्रिप्टो कॉइंस में भी गिरावट देखी गई। इस बिल को 49-50 के वोट से खारिज किया गया। कानून पर बहस शुरू करने के लिए 60 सीनेटरों की जरूरत होती है, लेकिन इतने वोट नहीं मिल पाए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि सांसद क्रिप्टो से जुड़े अधिकारियों के लिए तय किए जाने वाले आचार संहिता नियमों पर सहमत नहीं हो पाए।