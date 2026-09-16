अमेरिकी सीनेट में क्लैरिटी एक्ट पास नहीं होने से क्रिप्टो बाजार में गिरावट
बुधवार (16 सितंबर) को क्रिप्टोकरेंसी XRP में करीब 10 फीसदी की गिरावट आई और यह 1.3 डॉलर (करीब 120 रुपये) पर आ गया। यह गिरावट तब हुई, जब अमेरिकी सीनेट ने क्लैरिटी एक्ट को बहुत कम वोटों से खारिज कर दिया, जो क्रिप्टो से जुड़े नियमों को साफ करने वाला एक बिल था।
ईथर और सोलाना जैसे दूसरे क्रिप्टो कॉइंस में भी गिरावट देखी गई। इस बिल को 49-50 के वोट से खारिज किया गया। कानून पर बहस शुरू करने के लिए 60 सीनेटरों की जरूरत होती है, लेकिन इतने वोट नहीं मिल पाए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि सांसद क्रिप्टो से जुड़े अधिकारियों के लिए तय किए जाने वाले आचार संहिता नियमों पर सहमत नहीं हो पाए।
नियामकों का SEC के रेग क्रिप्टो पर ध्यान
क्लैरिटी एक्ट के खारिज होने के बाद नियामकों ने अपना ध्यान फिर से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के रेग क्रिप्टो फ्रेमवर्क की तरफ कर लिया है।
क्रिप्टो से जुड़े शेयरों को भी झटका लगा है। कॉइनबेस के शेयर करीब 9 फीसदी गिरे, वहीं सर्कल के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा टूट गए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करता है? दरअसल, उनके इन फैसलों से क्रिप्टो और पारंपरिक दोनों ही तरह के बाजारों में और ज्यादा उतार-चढ़ाव आ सकता है।