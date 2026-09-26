न्यू मैक्सिको जूरी ने मेटा को यूजर्स को गुमराह करने का दोषी ठहराया

सांता फे की एक जूरी ने अपने फैसले में कहा है कि मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको के लोगों को उनके व्यक्तिगत डाटा के इस्तेमाल के तरीके के बारे में गुमराह किया। यह फैसला शुक्रवार (25 सितंबर) को सुनाया गया।

यह उस मुकदमे के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेटा ने यूजर्स को साफ-साफ नहीं बताया कि वह उनकी जानकारी का क्या कर रही थी और कंटेंट को कैसे मॉडरेट कर रही थी?

गोपनीयता से जुड़े मामलों में कंपनी की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और यह फैसला उसकी इसी सूची में एक और नाम जुड़ गया है।