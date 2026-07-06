डॉलर के मुकाबले 10 पैसे फिसला रुपया, RBI ने उठाया यह कदम
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपया 10 पैसे टूटकर 95.28 के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर डॉलर के मजबूत होने और भू-राजनीतिक तनाव ने बाजार में हलचल पैदा कर दी।
जानकारों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।
जब भी देश में डॉलर की आवक बढ़ती है तो RBI रुपये को बहुत ज्यादा मजबूत होने देने के बजाय उसे अपने भंडार में शामिल करना पसंद करता है।
विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट
एक तरफ, जहां डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई और ब्रेंट क्रूड के दाम भी नीचे आए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली।
सेंसेक्स 281.40 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी में भी करीब 75 अंकों की बढ़त दर्ज की गई।
26 जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) घट गया।
इस भारी गिरावट ने जून में मिली शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया। यह बताता है कि वैश्विक हालात इतने अनिश्चित होने पर RBI के लिए स्थिरता बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है।