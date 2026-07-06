डॉलर के मुकाबले 10 पैसे फिसला रुपया, RBI ने उठाया यह कदम

विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट

एक तरफ, जहां डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई और ब्रेंट क्रूड के दाम भी नीचे आए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली।

सेंसेक्स 281.40 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी में भी करीब 75 अंकों की बढ़त दर्ज की गई।

26 जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) घट गया।

इस भारी गिरावट ने जून में मिली शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया। यह बताता है कि वैश्विक हालात इतने अनिश्चित होने पर RBI के लिए स्थिरता बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है।