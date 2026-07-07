डॉलर के मुकाबले रुपये में मामूली उछाल, 95.33 पर पहुंचा

94.80-95.00 का स्तर बना सपोर्ट जोन

कुछ अच्छे वैश्विक संकेत मिले, फिर भी रुपये में खास उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा है। इसकी वजह है कि बाजार का सेंटिमेंट अभी भी कमजोर बना हुआ है।

94.80-95.00 का स्तर एक अहम सपोर्ट जोन बन गया है। इस रेंज में आयात करने वाले बचाव कर रहे हैं, वहीं दूसरी कंपनियां विदेशी बाजारों में अच्छे मौके ढूंढ रही हैं।

CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पबारी ने कहा, "रुपये को मजबूती हासिल करने में परेशानी हो रही है क्योंकि हर कोई सावधानी बरत रहा है।"