कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच रुपये पर बढ़ा दबाव, 2 पैसे कमजोर होकर खुला

मंगलवार (8 सितंबर) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की गिराटव के साथ 94.51 पर थोड़ा कमजोर खुला। यह सोमवार (7 सितंबर) को 94.49 पर बंद हुआ था।

इस गिरावट की मुख्य वजह ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें ऊंची बनी रहना था। साथ ही, आयातकों की हेजिंग के कारण भी रुपये पर दबाव बढ़ा।

ब्रेंट क्रूड की कीमत अब 97 डॉलर (9,200 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। यह तेजी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आई है, जहां ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं।