डॉलर के मुकाबले 95.33 पर खुला रुपया, पिछले बंद भाव के लगभग बराबर
बिज़नेस
मंगलवार (4 अगस्त) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग बिना किसी बदलाव के खुला। बाजार अमेरिकी-ईरान टकराव और कूटनीतिक समाधान की संभावना से जुड़े घटनाक्रमों का आकलन कर रहे हैं और इसी वजह से वैश्विक स्तर पर सतर्कता का माहौल था।
भारतीय मुद्रा 95.33 रुपये प्रति डॉलर पर खुली, जबकि पिछली बार यह 95.34 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। इस तरह इसमें 1 पैसे की मामूली बढ़त देखी गई।
विश्लेषकों ने दी यह चेतावनी
रुपये में आई रिकवरी को देखते हुए भारतीय आयातक भविष्य के सौदों के लिए डॉलर सुरक्षित कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हालिया उतार-चढ़ाव के बाद यह कदम समझदारी भरा है।
हालांकि, विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम और भू-राजनीतिक जोखिमों की वजह से रुपये का और मजबूत होना मुश्किल हो सकता है। दरअसल, ऊर्जा की लागत बढ़ने पर भारत को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं।