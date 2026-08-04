डॉलर के मुकाबले 95.33 पर खुला रुपया, पिछले बंद भाव के लगभग बराबर

रुपये में आई रिकवरी को देखते हुए भारतीय आयातक भविष्य के सौदों के लिए डॉलर सुरक्षित कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हालिया उतार-चढ़ाव के बाद यह कदम समझदारी भरा है।

हालांकि, विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम और भू-राजनीतिक जोखिमों की वजह से रुपये का और मजबूत होना मुश्किल हो सकता है। दरअसल, ऊर्जा की लागत बढ़ने पर भारत को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं।