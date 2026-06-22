अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे लुढ़कर 94.36 पर खुला 

ईरान-अमेरिका वार्ता के बाद तेल में गिरावट

ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत में उत्साहजनक प्रगति की खबर आने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर 79.24 डॉलर (करीब 7,500 रुपये) प्रति बैरल पर आ गईं।

इससे तेल की बढ़ती कीमतों की चिंता थोड़ी कम हुई है, जो पहले तनाव के कारण 82 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई थीं।

भारत के लिए तेल की कम कीमतें अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि कच्चे तेल के सस्ते आयात से रुपये को संभलने और अपनी स्थिति मजबूत करने में आसानी होती है।