शाह इंवेस्टर होम ने लॉन्च किया 90 करोड़ रुपये का IPO

इस IPO से जुटाई गई ज्यादातर रकम (60 करोड़ रुपये) कंपनी की वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। बाकी पैसा कंपनी की आम कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में लगाया जाएगा।

कंपनी की आय वित्तीय वर्ष 2025 में 94 करोड़ रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2026 में घटकर 72 करोड़ रुपये रह गई। इस दौरान कंपनी का मुनाफा भी कम हुआ है।

हालांकि, 1994 में अपनी शुरुआत के बाद से यह कंपनी गुजरात और महाराष्ट्र में एक लाख से ज्यादा डीमैट खातों को अपनी सेवाएं दे रही है।