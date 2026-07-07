AI ने पहली छमाही में छीनी 1.19 लाख से ज्यादा कर्मचारियों नौकरी

ओरेकल ने 21,000 कर्मचारियों को निकाला

टेक की बड़ी-बड़ी कंपनियां तेजी से कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। ओरेकल इस साल 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वह AI टेक्नोलॉजी को अपनाने पर ज्यादा जोर दे रही है।

मेटा ने 8,000 नौकरियां खत्म कीं, लेकिन 7,000 लोगों को AI से जुड़े नए कामों में लगा दिया। पेपाल ने अपने 20 फीसदी कर्मचारियों को कम किया, वहीं डेल ने 11,000 पदों को खत्म किया और सिस्को ने भी करीब 4,000 नौकरियां घटाईं।

यह सब एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, ताकि कंपनियां इस बदलते उद्योग में अपनी पकड़ बनाए रख सकें। ऑटोमेशन के बढ़ने से कंपनियों की कर्मचारियों से जरूरतें भी बदल गई हैं।