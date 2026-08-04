RBI का अप्रवासी भारतियों से करीब 4,000 अरब रुपये का डॉलर फंड जुटाने का लक्ष्य
भारतीय स्टेट बैंक (RBI) एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उसका इरादा इस साल के अंत तक विदेशों से 43 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) जमा करने का है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों (NRIs) को अपने साथ जोड़ना है। RBI इस कदम को आगे बढ़ा रहा है, ताकि देश में विदेशी नकदी बढ़ सके।
यह कोशिश रंग भी ला रही है। इस साल अब तक भारतीय बैंकों ने विदेशी कर्जों के जरिए 12.7 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) जुटा लिए हैं।
बैंक दे रहे 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज
ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए बैंक आकर्षक पेशकश कर रहे हैं। वे NRI जमा पर 7 फीसदी से अधिक ब्याज दे रहे हैं। कुछ बैंक तो जमा की गई रकम से 19 गुना तक कर्ज लेने की सुविधा भी दे रहे हैं। केवल, भारतीय बैंक ही नहीं, बल्कि सिटी और HSBC जैसे बड़े वैश्विक बैंक भी इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं। ये बैंक पर्दे के पीछे से लोन और बॉन्ड्स का इंतजाम करने में सहायता कर रहे हैं।