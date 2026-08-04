RBI का अप्रवासी भारतियों से करीब 4,000 अरब रुपये का डॉलर फंड जुटाने का लक्ष्य

भारतीय स्टेट बैंक (RBI) एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उसका इरादा इस साल के अंत तक विदेशों से 43 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) जमा करने का है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों (NRIs) को अपने साथ जोड़ना है। RBI इस कदम को आगे बढ़ा रहा है, ताकि देश में विदेशी नकदी बढ़ सके।

यह कोशिश रंग भी ला रही है। इस साल अब तक भारतीय बैंकों ने विदेशी कर्जों के जरिए 12.7 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) जुटा लिए हैं।