मई में बढ़कर 3.9 फीसदी हुई खुदरा महंगाई, RBI ने जताई चिंता

महंगाई बढ़ने के पीछे ये बताए कारण

RBI ने महंगाई बढ़ने के पीछे के कारण भी बताए हैं, जिनमें पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता प्रमुख हैं।

ये वैश्विक मुद्दे व्यापार को बाधित कर रहे हैं और ऊर्जा की कीमतें बढ़ा रहे हैं, जिससे देश में भी सामान महंगा हो रहा है। थोक महंगाई भी पिछले 2 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

हालांकि, RBI का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता ऐसे ही बनी रही या मौसम खराब हुआ तो आगे कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।