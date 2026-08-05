RBI ने मुख्य ब्याज दर 5.25 फीसदी को रखा बरकरार

जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई, जो RBI के लक्ष्य से थोड़ी ऊपर है। हालांकि, राहत की बात यह है कि मुख्य महंगाई दर 4 फीसदी के आस-पास स्थिर बनी हुई है।

दूसरी तरफ, थोक महंगाई दर में 9.87 फीसदी का भारी उछाल देखने को मिला है, जिसका असर आने वाले समय में खुदरा कीमतों पर भी पड़ सकता है।

RBI ने अपना रुख लचीला बनाए रखा है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर, तेल की कीमतें या वैश्विक तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।