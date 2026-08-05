RBI ने मुख्य ब्याज दर 5.25 फीसदी को रखा बरकरार
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मुख्य ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25 फीसदी पर ही बनाए रखा है।
यह फैसला अनुमान के मुताबिक ही था क्योंकि दुनियाभर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति है, आमतौर पर ऐसे हालात में ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं।
RBI का कहना है कि भारत में महंगाई अभी भी उनके तय लक्ष्य के दायरे में है, इसलिए फिलहाल इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं समझी गई।
थोक महंगाई में आया भारी उछाल
जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई, जो RBI के लक्ष्य से थोड़ी ऊपर है। हालांकि, राहत की बात यह है कि मुख्य महंगाई दर 4 फीसदी के आस-पास स्थिर बनी हुई है।
दूसरी तरफ, थोक महंगाई दर में 9.87 फीसदी का भारी उछाल देखने को मिला है, जिसका असर आने वाले समय में खुदरा कीमतों पर भी पड़ सकता है।
RBI ने अपना रुख लचीला बनाए रखा है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर, तेल की कीमतें या वैश्विक तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।