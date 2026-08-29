टाटा संस को कंपनी रजिस्ट्रार से AGM के लिए मिली 3 महीने की मोहलत

AGM टलने की वजह से कुछ अहम फैसले अटके पड़े हैं। इनमें वित्त वर्ष 2025-26 के खातों को अंतिम मंजूरी देना, 4,474 करोड़ रुपये के डिविडेंड को पास करना और रोटेशन से रिटायर हो रहे एन चंद्रशेखरन को फिर से निदेशक बनाना शामिल है। इन फैसलों में देरी की बड़ी वजह टाटा के एक प्रमुख ट्रस्ट (SRTT) पर लगा प्रतिबंध है।

महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर के एक आदेश के चलते मई से SRTT को बैठकों में शामिल होने से रोक दिया है। अब SRTT ने चैरिटी कमिश्नर कार्यालय (CCM) से फिर से अपील की है कि उस पर लगी पाबंदियां हटा दी जाएं। ट्रस्ट उम्मीद कर रहा है कि वह जल्द ही इन बैठकों में दोबारा शामिल हो पाएगा।