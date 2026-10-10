RBI इस साल 100 BPS तक बढ़ा सकता है ब्याज दरें

ऊंची ब्याज दरें मिलने का मतलब है कि कर्ज महंगा हो जाएगा और लोगों के खर्च पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और चल रहे संघर्ष स्थितियों को और पेचीदा बना सकते हैं।

इसके बावजूद, वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8 फीसदी की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। इन ऊंची दरों से फिलहाल बैंकों को बेहतर मार्जिन मिल सकता है, लेकिन वित्त वर्ष के बाद के हिस्से में यानि वित्त वर्ष 2027 के अंत तक कर्ज देने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

अगर, स्थितियां सामान्य होती हैं तो वित्त वर्ष 2028 में बॉन्ड में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ सकती है।