रुपये को थामने के लिए RBI ने बैंकों के लिए आसान किए विदेशी मुद्रा के नियम
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गिरते रुपये को स्थिरता देने के लिए बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना आसान बना रहा है। इसके लिए RBI ने डिपॉजिट और उधार लेने के नियमों में छूट दी है।
हालांकि, इन उपायों का असर तभी दिखेगा, जब भारतीय बैंक गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) और दूसरे निवेशकों को अपना पैसा भारत वापस भेजने के लिए प्रेरित कर पाएंगे।
निर्यात बढ़ाने पर दिया जोर
अनिश्चित दौर में NRIs से संपर्क साधना बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर, RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अमेरिकी डॉलर बेचकर फौरी राहत देने की कोशिश कर रहा है।
जानकारों का मानना है कि ये उपाय केवल थोड़े समय के लिए ही राहत दे सकते हैं। वास्तविक स्थिरता लाने के लिए बड़े संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता होगी, जैसे निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना।