रुपये को थामने के लिए RBI ने बैंकों के लिए आसान किए विदेशी मुद्रा के नियम

निर्यात बढ़ाने पर दिया जोर

अनिश्चित दौर में NRIs से संपर्क साधना बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर, RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अमेरिकी डॉलर बेचकर फौरी राहत देने की कोशिश कर रहा है।

जानकारों का मानना है कि ये उपाय केवल थोड़े समय के लिए ही राहत दे सकते हैं। वास्तविक स्थिरता लाने के लिए बड़े संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता होगी, जैसे निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना।