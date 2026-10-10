RBI ने रुपये की गिरावट रोकने के लिए उठाए सख्त कदम

RBI ने करेंसी ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को भी और सख्त किया है। उसने रुपये से जुड़े डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेडिंग लिमिट 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) से घटाकर केवल 50 लाख डॉलर (करीब 50 करोड़ रुपये) कर दी है।

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स की रीबुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इन सौदों के लिए अब कंपनियों को 20 फीसदी रिस्क रिजर्व भी रखना होगा। RBI के ये सभी कदम रुपये को मजबूत और स्थिर बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं।