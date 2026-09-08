रेज ऑफ बिलीफ के शेयरों ने BSE-NSE पर की सपाट शुरुआत

रेज ऑफ बिलीफ ने IPO से जो 125 करोड़ रुपये जुटाए हैं उनका इस्तेमाल कंपनी अपनी 'मॉम्स बिलीफ' न्यूरोडेवलपमेंटल सेंटर को बढ़ाने में करेगी।

इन पैसों से ब्रांड की पहचान भी बढ़ाई जाएगी और अपनी अमेरिकी शाखा को आर्थिक मदद देने में भी ये पैसे काम आएंगे।

31 मार्च तक कंपनी 57 शहरों में कुल 136 सेंटर चला रही है। कंपनी की कुल आय वित्त वर्ष 2025 में 36.54 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2026 में 125 फीसदी बढ़कर 82.06 करोड़ रुपये हो गई। टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा वित्त वर्ष 2025 के 5.88 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.96 करोड़ रुपये रह गया।