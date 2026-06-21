पेंटागन अब दुश्मनों पर हमला करने के लिए उतारेगी ऑटोनॉमस ड्रोन 

2030 तक 150 ड्रोन तैयार करने का लक्ष्य

इस योजना के तहत 2030 तक 150 ड्रोन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बाद में बढ़ाकर लगभग 1,000 तक किया जाएगा।

YFQ-42A और YFQ-44A जैसे प्रोटोटाइप मॉडल को अपग्रेड करके FQ-42A और FQ-44 वर्जन में बदला जाएगा, जो पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार होंगे।

सिस्टम में लचीलापन बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर का विकास कई वेंडर्स मिलकर कर रहे हैं। स्मार्ट ड्रोंस को विकसित करने की यह पहल केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है।

दुनियाभर के देश अपनी सैन्य रणनीतियों को बदलते वैश्विक हालात के हिसाब से एडवांस ऑटोनॉमस सिस्टम में निवेश कर रहे हैं।