होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों की आवाजाही शुरू होने से गिरे कच्चे तेल के दाम

रोजाना हो रही 60-70 लाख बैरल तेल की आपूर्ति

होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही बढ़ने से अब रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल वहां से गुजर रहा है। इससे तेल आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं कुछ कम हुई हैं। हालांकि, यह आंकड़ा अभी भी युद्ध से पहले के स्तर पर नहीं पहुंचा है।

बाजार के जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश कुछ तेल पाइपलाइनों के रास्ते भेज रहे हैं, फिर भी बाजार में पूरी तरह स्थिरता आने के लिए रोजाना करीब 140 लाख बैरल की आपूर्ति होना जरूरी है।