8वां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए इस महीने करेगा बैठकें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़े बदलाव आ सकते हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) इस महीने वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए बैठक कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। आयोग 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में कर्मचारियों के संगठनों और पेंशनभोगियों के समूहों से बातचीत करेगा। इस बातचीत में करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व होगा।
बदलाव के लिए ली जाएगी लोगों की राय
CPC अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन पर लोगों की राय ले रहा है। हालांकि, इसकी रिपोर्ट मई, 2027 तक आनी है, लेकिन पिछले आयोगों की सिफारिशों को लागू होने में ज्यादा समय लगा था।
ये बातचीत काफी अहम हैं क्योंकि इनसे तय होगा कि सरकारी वेतन ढांचे कैसे बदल सकते हैं? साथ ही, ये केंद्रीय सरकार के लाखों सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भविष्य के सरकारी खर्च पर भी असर डाल सकती हैं।