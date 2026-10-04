8वां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए इस महीने करेगा बैठकें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़े बदलाव आ सकते हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) इस महीने वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए बैठक कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। आयोग 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में कर्मचारियों के संगठनों और पेंशनभोगियों के समूहों से बातचीत करेगा। इस बातचीत में करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व होगा।