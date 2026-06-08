AI चिप की बढ़ती मांग से दक्षिण कोरिया-ताइवान के बाजारों में उछाल, भारतीय बाजार पीछे  

निवेशकों की सीमित रुचि

भारत में निवेशकों की दिलचस्पी कुछ कम दिख रही है। इसकी वजह यह है कि यहां शेयरों के मूल्यांकन सामान्य स्तर पर आ चुके हैं और AI से जुड़े निवेश के अवसर भी अभी उतने नहीं हैं।

फिर भी, भारत की विविध अर्थव्यवस्था इसे लंबे समय के लिए एक बेहतर संभावना देती है। खासकर, यह विदेशों से चिप निर्माण को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहता है। अगर, ऊर्जा की कीमतें स्थिर होती हैं तो शायद भारत बराबरी कर पाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है।