क्वालकॉम-आर्म के बीच चल रहे मुकदमे पर जूरी फिर करेगी विचार

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब सॉफ्टबैंक ने 2016 में आर्म को खरीद लिया और उसके काम करने के तरीके में बदलाव किए। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें आर्म जूरी को यह यकीन नहीं दिला पाई थी कि क्वालकॉम ने उसके साथ हुए लाइसेंस समझौते को तोड़ा है, लेकिन अब दोनों पक्ष फिर से अदालत में आमने-सामने हैं और इस बार उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी गवाही देने के लिए हाजिर हुए हैं।

आर्म का दावा है कि यह मुकदमा केवल क्वालकॉम की एक चाल है, ताकि लाइसेंस से जुड़ी मुश्किल बातचीत के दौरान उसे फायदा मिल सके। उसने जोर देकर कह रहा है कि कोई वास्तविक नुकसान हुआ ही नहीं है।

दूसरी तरफ, क्वालकॉम चाहती है कि अगर, समझौता टूटा पाया जाता है तो उसे 5 साल तक रॉयल्टी का भुगतान न करना पड़े। हालांकि, आर्म का कहना है कि इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।