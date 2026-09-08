अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 फीसदी मजबूत हुआ जापानी येन
जापानी मुद्रा येन हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 153.80 के स्तर पर पहुंच गया है। इस महीने लगभग 4 फीसदी की मजबूत बढ़त के साथ यह प्रमुख मुद्राओं में सबसे आगे रहा है।
येन में यह तेजी तब आई, जब यह 155 के अहम स्तर से नीचे फिसला। इसके बाद उन ट्रेडर्स को अपना दांव तुरंत बदलना पड़ा, जो येन के कमजोर होने की उम्मीद कर रहे थे।
बजारों की नजर BOJ की बैठक पर
इस तेजी की सबसे बड़ी वजह यह उम्मीद है कि जापान का केंद्रीय बैंक (BOJ) जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिसका बाजार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
इसके अलावा, पेंशन इंवेस्टमेंट फंड के एसेट एलोकेशन में बदलाव की संभावना को लेकर भी चर्चा चल रही है। ट्रेडर्स अब सस्ते येन से उधार लेकर लगाए गए जोखिम भरे दांवों को समेट रहे हैं।
अब सबकी नजर BOJ की आने वाली बैठक और इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी है। यही आंकड़े तय करेंगे कि येन आगे किस तरफ जाएगा।