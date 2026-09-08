अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 फीसदी मजबूत हुआ जापानी येन

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह यह उम्मीद है कि जापान का केंद्रीय बैंक (BOJ) जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिसका बाजार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

इसके अलावा, पेंशन इंवेस्टमेंट फंड के एसेट एलोकेशन में बदलाव की संभावना को लेकर भी चर्चा चल रही है। ट्रेडर्स अब सस्ते येन से उधार लेकर लगाए गए जोखिम भरे दांवों को समेट रहे हैं।

अब सबकी नजर BOJ की आने वाली बैठक और इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी है। यही आंकड़े तय करेंगे कि येन आगे किस तरफ जाएगा।