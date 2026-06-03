जापान ने महंगाई से राहत देने के लिए जारी किया अतिरिक्त बजट
जापान सरकार ने लोगों की मदद के लिए करीब 19.4 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) का एक अतिरिक्त बजट जारी किया है। यह बजट बढ़ती कीमतों से राहत देगा, खासकर पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के दामों में, जो वैश्विक अस्थिरता के कारण लगातार बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री सनाए ताकाची की इस योजना में खर्चों को कंट्रोल में रखने के लिए एक बड़ा रिजर्व फंड शामिल है।
इसके साथ ही, पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में मंजूर हुए कुछ कर्ज को रद्द किया गया है, ताकि नए कर्ज का बोझ बराबर रहे और बाजार पर कोई बुरा असर न पड़े।
संसद में मिलेगी बजट को मंजूरी
यह बजट संसद में पेश होगा और उम्मीद है कि शुक्रवार तक इसे मंजूरी मिल जाएगी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब महंगाई के चलते उधार लेने की लागत, जैसे 10 साल के बॉन्ड यील्ड पिछले 30 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।
इस पैकेज में परिवारों के लिए ऊर्जा सब्सिडी के फंड को दोबारा भरा गया है, जो बताता है कि जापान आयातित तेल पर कितना निर्भर है। यही वजह है कि वैश्विक घटनाओं का सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ता है।