जापान ने महंगाई से राहत देने के लिए जारी किया अतिरिक्त बजट बिज़नेस Jun 03, 2026

जापान सरकार ने लोगों की मदद के लिए करीब 19.4 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) का एक अतिरिक्त बजट जारी किया है। यह बजट बढ़ती कीमतों से राहत देगा, खासकर पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के दामों में, जो वैश्विक अस्थिरता के कारण लगातार बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री सनाए ताकाची की इस योजना में खर्चों को कंट्रोल में रखने के लिए एक बड़ा रिजर्व फंड शामिल है।

इसके साथ ही, पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में मंजूर हुए कुछ कर्ज को रद्द किया गया है, ताकि नए कर्ज का बोझ बराबर रहे और बाजार पर कोई बुरा असर न पड़े।