अगले सप्ताह जियो प्लेटफॉर्म समेत 9 कंपनियों के IPO मचाएंगे धूम
भारतीय निवेशकों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत खास रहने वाला है। इस दौरान 21 अक्टूबर को 2 बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) शेयर बाजार में दस्तक देने जा रहे हैं और 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे।
एक तरफ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स है, जो करीब 30,213 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की तैयारी में है, वहीं पैरास हेल्थकेयर 1,450 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर बाजार में उतर रही है। इन दोनों के आने से निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों की निगाहें इन्हीं पर रहने की उम्मीद है।
जुटाए पैसे का कहां होगा इस्तेमाल?
रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स को जो पैसा मिलेगा उसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। इस कदम से वह कर्ज-मुक्त होना चाहती है, जो आकाश अंबानी के विजन से भी मेल खाता है।
दूसरी तरफ, पैरास हेल्थकेयर का इरादा मार्च, 2028 तक अपने अस्पतालों का विस्तार करने का है। इसके अलावा, आगामी सप्ताह 9 और कंपनियां भी शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने वाली हैं।