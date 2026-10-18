अगले सप्ताह जियो प्लेटफॉर्म समेत 9 कंपनियों के IPO मचाएंगे धूम

भारतीय निवेशकों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत खास रहने वाला है। इस दौरान 21 अक्टूबर को 2 बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) शेयर बाजार में दस्तक देने जा रहे हैं और 23 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे।

एक तरफ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स है, जो करीब 30,213 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की तैयारी में है, वहीं पैरास हेल्थकेयर 1,450 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर बाजार में उतर रही है। इन दोनों के आने से निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों की निगाहें इन्हीं पर रहने की उम्मीद है।